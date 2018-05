Multi inca nu au habar! Ce se intampla daca inghiti ulei de masline pe stomacul gol! Stiai asta?

ulei

Poate ai mai auzit de aceasta practica, insa te intrebi la ce ajuta ea. Descopera ce se intampla daca bei ulei de masline pe stomacul gol!

Uleiul de masline extravirgin este o sursa excelenta de grasimi sanatoase si nutrienti care sunt valorosi pentru sanatatea noastra.

Insa, poate ca nu te gandeai totusi sa-l bei ca atare si pe stomacul gol! Potrivit specialistilor de la BrightSide, acest obicei aduce o multime de beneficii pentru sanatate, astfel ca iata care sunt principalele motive ca sa bei o lingura cu ulei de masline pe stomacul gol:

Uleiul de masline este bun pentru colon – De ce sa bei pe stomacul gol o lingura cu ulei de masline? Cercetarile arata ca uleiul de masline baut pe stomacul gol protejeaza celulele de modificari care pot conduce la aparitia cancerului.

De asemenea, are proprietati curative pentru colon si este un remediu excelent pentru persoanele care sufera de constipatie.

Uleiul de masline este bun pentru piele, par, unghii si oase. Acest obicei are un efect benefic asupra unghiilor, a pielii si a parului, redandu-le aspectul sanatos. Se stie deja ca este un ingredient nelipsit din mastile pentru par sau ten, insa uleiul de masline este mult mai eficient atunci cand este administrat intern.

Uleiul de masline curata ficatul – Daca bei ulei de masline pe stomacul gol te asiguri ca toate organele interne functioneaza normal si elimina toxinele. In special, uleiul de masline este benefic pentru ficat, deoarece stimuleaza detoxifierea lui.

Pentru un rezultat mai bun se amesteca 2 linguri de ulei de masline extravirgin cu zeama de la un sfert de lamaie si se consuma dimineata pe stomacul gol.

Uleiul de masline te ajuta sa slabesti – Contine o cantitate mare de grasimi omega-3, adica acele grasimi bune care confera satietate si sunt importante pentru sanatatea organismului.

In plus, studiile arata ca atunci cand vrei sa slabesti este foarte important sa consumi grasimi sanatoase, deoarece acestea stimuleaza metabolismul. In plus, uleiul de masline este un bun inlocuitor pentru unt care contine multe calorii si nu este recomandat spre consum daca vrei sa scapi de kilogramele in plus.

Uleiul de masline intareste sistemul imunitar – Tot grasimile sanatoase sunt responsabile cu acest efect benefic asupra sistemului imunitar. Consuma zilnic o lingura cu ulei de masline pe stomacul gol, deoarece aduce multe beneficii pentru sistemul imunitar.

Uleiul de masline protejeaza inima de boli – Exista doua tipuri de colesterol, cel bun (HDL) si cel rau (LDL), iar uleiul de masline abunda in grasimi sanatoase care maresc nivelul colesterolului bun.

Astfel, inima ta este protejata de boli grave. Include uleiul de masline in alimentatia ta alaturi de o dieta echilibrata care cuprinde cereale integrale, legume si fructe pentru a proteja sistemul cardiovascular.

Uleiul de masline reduce inflamatiile din corp – Este unul dintre cele mai bune remedii cu efect antiinflamator in corp, de aceea ai un alt motiv ca sa bei ulei de masline pe stomacul gol.

Uleiul de masline controleaza nivelul glicemiei – Cercetarile arata ca uleiul de masline scade colesterolul rau si nivelul glicemiei din sange. Acest efect este benefic pentru persoanele care sufera de diabet.

Uleiul de masline protejeaza creierul – Datorita compusilor din continutul sau, uleiul de masline extravirgin sau presat la rece protejeaza creierul de maladii grave precum Alzheimer, scade riscul de depresie si imbunatateste memoria.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.