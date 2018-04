Multi l-au invinovatit pe Mihai Mitoseru de moartea logodnicei. Dezvaluiri tragice dupa atatia ani de la tragedie. Adevarul despre accidentul in care Cristina si-a pierdut viata

Mitoseru

Legatura dintre Oana Roman si Cristina, logodnica lui Mihai Mitoseru, moarta intr-un accident de masina.Vedeta a facut dezvaluiri incredibile despre cel mai bun prieten al sau si femeia cu care vroia sa se casatoreasca.

”Cel mai vechi prieten pe care il am pe lumea asta este Mihai Mitoseru. Il cunosc din clasa I. Am crescut, dar in generala nu am mai fost impreuna. Am facut acelasi liceu. Mihai era starul incontestabil al acelei emisiuni si castiga foarte multi bani. Avea o iubita cu care era inca din liceu. Era intr-un moment al vietii in care avea tot. Totul in viata lui parea perfect. Avea senzatia ca toate acestea i se cuvin. Credea ca i se cuvine ca viata lui sa fie perfecta. Nimic nu-i nesfarsit. Uite ca viata a facut ca intr-o zi ca toate aceste lucruri sa dispara. Acest om in cateva ore a pierdut tot. Si-a pierdut iubita intr-un accident de masina ingrozitor. Viata lui in cateva ore s-a rastunat intr-un mod in care nimeni nu si-ar fi inchipuit. El si-a pierdut logodnica, iar eu prietena cea mai buna. Pentru noi a fost o perioada foarte grea. Trebuia sa-l pazim 24 din 24 la spital. A fost acuzat ca din cauza lui s-a intamplat. Nu a fost vointa lui sa se intample acel accident. El era intr-o stare fizica si psihica precara. A trebuit sa invete sa traiasca fara Cristina si fara acei bani. Eu impreuna cu Oreste, Mircea Badea, Cristi Brancu am fost alaturi de el. El nu voia sa iasa din casa, nu voia sa vorbeasca cu nimeni. A pierdut apartamentul si a ajuns cu mama lui intr-o garsoniera. A luat viata de la capat de doua ori. Eu am fost alaturi de el in toata aceasta perioada”, a declarat Oana Roman in cadrul emisiunii online.

„Gand de inceput de an: sa nu luati nimic ca si cum vi s-ar cuveni! Nimic nu ni se cuvine, totul trebuie meritat! Si banii, si fericirea! Nici familia nu ni se cuvine, trebuie sa o cultivam si sa avem grija de ea. Nici iubirea! Iubiti pe cei care merita si isi doresc iubirea voastra. Am avut perioade cand si eu credeam ca anumite lucruri mi se cuvin si viata mia aratat ca nu e asa.

Fiti buni si generosi, nu fiti superiori, nu tratati pe nimeni de sus pentru ca roata mereu se intoarce! Nu profitati de oameni si oportunitati crezand ca nu datorati macar respect inapoi!”, a spus Oana Roman.

