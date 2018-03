Multi romani fac aceasta greseala! Cum se dezgheata corect carnea

Carne google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dezghetatul carnii poate reprezenta o problema atunci cand sunteti in criza de timp si vreti sa gatiti ceva rapid. Cu toate astea, solutii exista. Daca vreti sa dezghetati carnea, trebuie doar sa o scoateti din congelator si sa o lasati in frigider. In acest mod va sta la o temperatura constanta, potrivita, iar bacteriile nu vor putea sa se dezvolte. In acest fel va fi perfecta pentru consum. Potrivit Departamentului pentru Agricultura a Statelor Unite ale Americii, daca dezghetati carnea in acest mod o puteti chiar recongela, asta daca nu mai vreti sa o gatiti din nou. Vezi si: Greseala de la micul dejun, din cauza careia te ingrasi Dezghetatul carnii in frigider nu este doar o chestiune de siguranta ...