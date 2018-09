Multi romani mananca fara sa stie otrava in loc de ciorba! Ce sa nu faci atunci cand gatesti o ciorba, putina lume stie acest lucru

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ciorba este unul dintre felurile de mancare preferate ale romanilor deoarece hraneste si hidrateaza in acelasi timp. Multa lume insa face o greseala majora si transforma acest fel de mancare intr-unul nociv pentru sanatate: este vorba despre legumele folosite la prepararea ciorbei. Daca acestea provin din agricultura intensiva isi vor lasa in apa toate chimicalele si ingrasamintele injectate in solul in care au fost crescute. De aceea este recomandat ca prima apa in care au fost fierte sa fie aruncata. Daca legumele provin din agricultura ecologica, in care nu au fost folosite substante chimice, apa poate fi pastrata. Un alt aspect important in prepararea ciorbei este ca sarea sa fie pusa de la inceput in apa de fierbere, si n ...