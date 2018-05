Multumesc lui Dumnezeu ca a scapat: Liviu Dragnea despre accidentul in care Irina, iubita lui, i-a facut praf masina BMW X5

"Maşina mea a fost accidentată grav acum o perioadă, cu Irina, mulţumesc lui Dumnezeu că a scăpat şi a fost avariată grav, este acum reparată, este încă în service”, a spus Liviu Dragnea potrivit sursei citate.

Liviu Dragnea a admis că maşina cu care a fost la mare este împrumutată de la fiul său, deoarece maşina sa a fost implicată într-un accident rutier, la volan aflându-se iubita sa, Irina Tănase, potrivitReferitor la informaţiile potrivit cărora maşina figurează cu Inspecţia Tehnică Periodică (ITP) expirată, liderul PSD a spus că, dacă este adevărat, fiul său să fie amendat şi să se "înveţe minte".”Este vorba despre maşina pe care o am în declaraţia de avere, BMW X5, pe care am moştenit-o de la fratele meu.În ceea ce priveşte ITP-ul - am înţeles că nu e - fiul meu să primească amendă, să se înveţe minte.L-am rugat să-mi împrumute maşina, mi-a împrumutat-o, îi mulţumesc foarte mult, şi eu i-am împrumutat când el încă nu avea maşină, m-am dus la mare şi am venit", a spus Liviu Dragnea, citat de News.ro, preluat de