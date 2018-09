Multumiti-le celor de la E.ON! Mii de ieseni vor inota prin noroi si boscheti! Gigantul nemtesc are Iasul la degetul mic si continua bataia de joc! FOTO

lucrari pasarela gara mare iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Dezastru pentru mii de ieseni cu doar cateva zile inainte de debutul anului scolar • O lucrare anuntata cu mare fast de autoritatile iesene bate pasul pe loc, desi ar fi trebuit sa fie gata • Aceasta lucrare leaga doua cartiere intens circulate de catre mii de persoane zi de zi • Culmea, vinovatii nu au dat vreun raspuns si se fac in continuare ca ploua • In tot acest timp, iesenii se vad nevoiti sa gaseasca rute ocolitoare • Nu este pentru prima oara cand un proiect de anvergura derulat in municipiu este blocat din cauza lipsei de interes Caz scandalos cu o investitie de milioane de lei, derulata in municipiul Iasi. Desi autoritatile locale au promis i ...