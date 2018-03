Municipalitatea a "curatat" pietonalul Stefan cel Mare de decoratiunile de Craciun - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ca urmare a mai multor sesizari, atat in spatiul virtual, cat si direct catre Primaria Iasi, aspectul pietonalului din fata Palatului Roznovanu a fost readus la normal. Asta se intampla desi a trecut ceva vreme de cand au trecut sarbatorile de iarna. Mai multi lucratori de la Servicii Publice Iasi (SPI) au intervenit pe bulevardul Stefan cel Mare pentru a strange diversele decoratiuni de Craciun ce nu-si mai aveau locul. Citeste si: Primaria a autorizat un bloc cu 10 etaje in zona CUG. Un fost politist construieste locuinte in cartierul Alexandru. Apare inca un imobil in centrul Iasului In continuare, ramane de vazut daca piatra cubica de pe pietonal va fi curatata de zapada topita amestecata cu noroi. Iesenii care trec ...