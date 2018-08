Municipalitatea a demarat procesul de reabilitare a drumului secundar de acces catre Aeroport - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de ieri, 29 august, echipele Citadin SA au facut reparatii pe strada Aeroportului, drum secundar de acces catre Aeroportul International Iasi. Lucrarile au constat in frezarea suprafetelor si reparatii cu asfalt, acestea urmand a continua si zilele urmatoare. Echipele municipalitatii au actionat cu doua autobasculante, un Dynapac, un repartizator, un gudronator, un picamer, o freza si un buldoexcavator. Citadin SA a mai intervenit ieri pe strazile Izvor, Rapei, Pantelimon Halipa, Taietoarei, Brates si Viticultori, precum si in zona Casei Sindicatelor. In cursul noptii trecute Citadin SA a facut reparatii cu asfalt pe strazile Sg. Grigore Ioan si Luca Arbore si marcaje in zona parcarilor de pe strada Pantelimon Ha ...