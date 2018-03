Municipalitatea anuleaza evenimentele dedicate „Orei Pamantului”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ninsoare si temperaturi sub 0 grade), Primaria Munciipiului Iasi a decis sa anuleze seria de evenimente reunite sub egida „Ora Pamantului” in data de 24 martie 2018. Programul initial includea manifestarea „Conecteaza-te la Terra” (promovarea mersului pe bicicleta prin organizarea turului Iasului pe bicicleta), un Trial Bike (spectacol demonstrativ de indemanare, echilibristica si acrobatie) si un concert unplugged in aer liber. Cum prognoza meteo pentru intervalul orar 18.00 – 21.30 din data de 24 martie indica temperaturi intre -1 si -3 grade Celsius, organizatorii au anulat evenimentele pentru a evita evenimente nedorite. „Ora Pamantului&rdq ...