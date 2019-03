Municipalitatea ieseana a inceput o campanie de plantare arbori in tot orasul - FOTO

plantare arbori2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cadrul campaniei de curatenie de primavara „Iasul nostru curat” Primaria Municipiului Iasi a organizat astazi, 23 martie, o actiune de plantari de arbori in toate cartierele. Asa cum a anuntat in urma cu doua saptamani, la debutul campaniei de curatenie, primarul Mihai Chirica a initiat, alaturi de societatile comerciale subordonate municipalitatii, si o campanie de plantari programata pentru urmatoarele saptamani. De altfel, primarul Mihai Chirica a participat astazi la actiunile de plantari din oras. In cursul zilei de astazi au fost plantati 650 de puieti de brazi in urmatoarele zone: esplanada Nicolina (25), parcul din Podul de Piatra (10), str. Pantelimon Halipa, la Spitalul de Re ...