Music for Autism, in Club Doors: Iubiti cultura, iubiti viata si nu uitati sa fiti generosi cu tot sufletul!

Week-end-ul trecut, Club Doors a fost din nou gazda unui eveniment caritabil, parte a proiectului Music for Autism, la care au aderat, de-a lungul timpului, o serie de nume cunoscute ale scenei românești.Protagoniștii de duminică, 25 februarie, au fost violoncelistulși toboșarul constănțeanArtist instrumentist, solist vocal și compozitor, pe Adrian Naidin l-am descoperit în cadrul spectacolului „Caramitru-Mălăele, câte-n lună și în stele”, interpretând jazz cu influențe românești, contribuția sa fiind definitorie pentru valoarea... poetică a momentelor oferite de cei doi mari maeștri Ion Caramitru și Horațiu Mălăele.De data aceasta, pe scena de la Doors, a delectat publicul cu folclor stilizat românesc, foarte interesant acompaniat de constănțeanul Ionuț Micu, unul dintre cei mai cunoscuți toboșari din țară, actualmente membru al trupei Compact.După o oră de încântare și relaxare muzicală, la finalul concertului, Adrian Naidin a ținut să facă o recomandare publicului prezent, evident cu referire și la motivul pentru care ne adunaserăm duminică: „Iubiți cultura, iubiți viața și nu uitați să fiți generoși cu tot sufletul!”.Campania „Music for Autism” a debutat în toamna anului 2012, la iniţiativa unei trupe constănţene, susţinută de Clubul Doors Constanţa. Timp de cinci ani nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk, s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei.Prin această campanie umanitară, organizatorii şi-au propus să desfăşoare o serie de evenimente de excepţie, cu scop caritabil pentru copiii cu tulburări din spectrul autist şi dizabilităţi asociate.Scopul campaniei „Music for Autism" este să se aducă la cunoştiinţă provocările întâlnite zilnic de copii cu dizabilităţi împreună cu familiile lor.Rolul acestei campanii este de a educa şi sensibiliza publicul la acest mesaj social care este foarte puternic: „autismul sau orice altă dizabilitate înseamnă - contact şi comunicare limitată cu alte persoane şi interes foarte restrâns”.