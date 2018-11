MUTARE BOMBA Incepe acțiunea in instanța pentru dizolvarea companiilor municipale ale Primariei Capitalei

Consilierul general Ciprian Ciucu, Florin Cîțu și Ionel Dancă, au anunțat, duminică, că PNL va demara acțiunea în instanță pentru dizolvarea celor 22 de companii municipale ale Primăriei Capitalei, asupra cărora Curtea de Apel București a decis anularea hotărârilor de înființare, scrie Mediafax.

"Efectul? Bucureștiul are 1,2 miliaorde de euro ca buget. Vă dați seama. Ai un buget pe an de 1 miliard de euro, iar tu dai companiilor 60 de milioane. Adică 60% din bugetul pe un an se duce pe aceste companii. A schimbat paradigma Bucureștiului prin aceste companii. A venit cu companii în domenii în care ai piață foarte funcțională și care poate să îți dea soluții muilt mai bune decât aceste companii. Aceste companii sunt ilegale, nu au plan de business, nu au sedii. Cum crede că va crește calitatea serviciilor publice dintr-o dată? Noi cei din PNL și din CGMB am arătat că sunt membri din Consiliile de Administrație care populează aceste companii. Administrația Bucureștiului a fost preluată efectiv în forță prin acest clan, că altfel nu îi pot spune", a afirmat consilierul general Ciprian Ciucu, într-o conferință de presă susținută duminică la sediul PNL din Modrogan.

Liberalul a precizat că trebuie să există o colabore și cu USR în vederea desființării acestor companii.

"Trebuie să mergem cât de departe putem cu această acțiuni până la desființare. Inclusiv cu USR trebuie să colaborăm foarte bine. S-ar putea să câștigăm primăriile dar să nu deține pârghiile prin care să punem bazele administrative. Miza este extrem de mare. S-ar putea să ne trezim cu niște primari, fără pârghii, fără instrumente care să nu poată livra servicii publice de calitate", a completat Ciucu.

La rândul său, vicepreședintele PNL Florin Cîțu a spus că Gabriela Firea, deși vrea să pozeze în victimă, a fost protejată și de către Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi și de alte instituții ale statului.

"A fost protejată (Gabriela Firea - n.r.) de Busuioc de la Curtea de Conturi. Doamna Firea deși încearcă să ne arate că e victimă în București, e protejată de instituțiile statului. Firea încearcă să distrugă două companii private ale transportului de persoane. Interesul pentru locurile de muncă e mimat de doamna Firea. E speriată că cei pe care i-a pus în funcții acolo nu o vor mai susține dacă acest companii vor dispărea", a declarat Cîțu.

Totodată, președintele Comisiei juridice a PNL București, avocatul Cristian Băcanu, a făcut un apel la consilierii generali să nu mai voteze transferarea bunurilor către cele 22 de companii municipale.

"Noi din PNL somăm consilierii generali să nu mai voteze transferarea de bunuri către aceste companii. Domniile lor răspund în solidar pentru aceste voturi. Aceste companii vor fi, în opinia noastră dizolvate, pentru că există o decizie a instanței și orice sumă care pleacă spre aceste companii se va constitui ca prejudiciu", a spus Băcanu.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, joi, anularea tuturor hotărârilor de înfiinţare a companiilor municipale ale Primăriei Capitalei, în urma unui proces iniţiat de USR Bucureşti în 2017, decizia fiind definitivă, a anunțat, joi, preşedintele USR Bucureşti, Roxana Wring.

Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, vineri, că cele 22 de Companii Municipale sunt legale, în ciuda deciziei Curții de Apel București, care spune că aceste societăți ar fi trebuit înființate cu votul a două treimi din Consiliul General al Municipiului, și nu cu majoritate simplă. Edilul Capitalei spune că aceste societăți sunt legale, chiar dacă în decizia Curții de Apel se arată că ele ar fi trebuit înființate cu o majoritate de două treimi.