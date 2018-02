Mutare SOC in televiziune: Antenele au un nou sef - a fost 10 ani la ProTV

Mutare şoc în televiziune. Trustul Antenelor şi-a schimbat şeful. Totul se va întâmpla de pe data de 19 martie. Este vorba despre George Ureche, director Corporate Finance la PwC. Acesta va coordona posturile de televiziune ale Antena Group (Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV) si platformele digitale (AntenaPlay, LaJumate.ro si site-urile de continut) ale companiei, conform paginademedia.ro.

Citește și: A ÎNCEPUT procesul comisarului Traian Berbeceanu! Ce SOLUȚIE au dat judecătorii

Ureche o înlocuieşte pe Isabella Carmu, care trece pe o functie pe care a mai ocupat-o in trecut, cea de Channel Manager al Antenei 1. George Ureche a fost timp de 10 ani in industria media, în calitate de manager executiv si de dezvoltare in grupul MediaPro, mai spune sursa citata.