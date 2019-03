Mutare spectaculoasa a lui Rares Bogdan: Iși face birou acasa la Klaus Iohannis

Rareş Bogdan, cel care deschide lista candidaţilor PNL la alegerile europarlamentare, a anunţat joi că va avea un birou de eurodeputat la Sibiu.

"Sunt încântat şi onorat să-i anunţ pe toţi sibienii că voi avea un birou de europarlamentar la Sibiu, deschis în Sibiu şi mă bucur să fac acest lucru. Sunt un împătimit al Festivalului Internaţional de Teatru, sunt un prieten al lui Constantin Chiriac şi Cristi Radu, sunt un om care iubeşte Sibiul, care adoră arhitectura sibiană. Nu am visat acum 12-15 ani sau chiar mai mult că voi ajunge să pot deschide, în una din aceste minunate clădiri de la Piaţa Huet, la Piaţa Mică, la Piaţa Mare, pe bulevardul Bălcescu, să-mi deschid un birou. Imediat după alegerile europarlamentare voi veni să caut un spaţiu pentru a deschide un birou de europarlamentar aici, la Sibiu. E o bucurie enormă şi o responsabilitate pentru mine. Sper din tot sufletul ca acest oraş splendid pe care l-am promovat ca ambasador în presă, dacă vreţi, şi aţi putut vedea acest lucru, am vorbit mai mult despre Sibiu, decât de Cluj sau de Alba Iulia, eu venind din judeţul Alba, de la Ocna Mureş, mutându-mă la Cluj cu familia, acum mă consider şi un sibian", a declarat Rareş Bogdan, într-o conferinţă de presă.

Bogdan este convins că PNL va câştiga europarlamentarele.

"Asta se va întâmpla, vom câştiga alegerile europarlamentare şi nu există îndoială în acest sens", a spus el.

Rareş Bogdan a susţinut că în Parlamentului European se va "bate" pentru ca libertatea presei şi de expresie "să fie garantate" în România.

"Cu siguranţă mă voi bate pentru a intra în Comisia pentru drepturi şi libertăţi şi voi încerca pe de-o parte să apăr libertatea (...) presei, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire într-o ţară unde, din păcate, în ultimii doi ani de zile am asistat la nenumărate momente în care puterea a încercat să devină absolută în raport cu presa şi cu cetăţeanul. (...). Mă voi bate pentru ca libertatea presei, libertatea de expresie să fie garantate în această ţară. Şi mă voi bate ca în fiecare seară să existe minim un domn sau doi care o fac de ani de zile, fără a avea ceva cu dânşii, să mă critice în continuare, de cele mai multe ori pe nedrept, dar să poată să o facă. Pentru că altfel nu cred că va exista democraţie în România", a spus Rareş Bogdan.

