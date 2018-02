Muzeul Leopold din Viena ii dedica lui Egon Schiele o expozitie controversata dupa 100 de ani de la moartea sa

Muzeul Leopold din Viena anunţă deschiderea unei expoziţii dedicată artistului Egon Schiele, ale cărui lucrări au provocat iritare şi dezaprobare în Marea Britanie şi Germania. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În 2018, la 100 de ani de la moartea sa, o expoziţie specială este dedicată artei artistului austriac Egon Schiele (1890-1918), la Leopold Museum: o combinaţie unică a tablourilor sale, lucrări pe hârtie şi materiale de arhivă. "Egon Schiele. The Jubilee Show" este deschisă din 23 februarie până pe 4 noiembrie. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Egon Schiele a murit la 28 de ani, în 1918. Însă 100 de ani după moartea sa, pictorul şi ilustratorul austriac continuă să provoace controverse. Artistul, care a fost închis în 1912 pentru ultraj împotriva bunelor moravuri, este subiectul unei imense retrospective organizate la Viena. Chiar înainte de eveniment, afişe reprezentând anumite pânze ale artistului au fost expuse în mai multe metropole europene. Nu au avut însă efectul scontat, scria le Figaro. Egon Schiele, "Autoportret" - 1912, Muzeul Leopold Alese ca imagini care să promoveze expoziţia vieneză, deschisă sâmbătă la Muzeul Leopold, pânzele "Seated Male Nude" (1910) şi "Girl With Orange Stockings” (1914) au provocat iritare şi dezaprobare atât în Marea Britanie cât şi în Germania. Citată de The New York Times, purtătoarea de cuvânt a oficiului de turism din Viena, Helena Hartlauer, a declarat că regia de transport londoneză a refuzat să expună afişele furnizate prima dată. Motivarea Reţelei a fost, potrivit lui Hartlauer, că este jenan ...