Muzicieni de la sapte orchestre majore din Berlin vor sa sustina un concert comun in numele diversitatii si pentru a promova toleranta

Muzicieni de la şapte orchestre majore din Berlin plănuiesc să susţină un concert comun în numele diversităţii şi pentru a promova toleranţa, la sfârşitul acestei luni, informează DPA, potrivit Agerpres.

La acest spectacol vor participa instrumentişti de la Berlin Philharmonic, Berlin Staatsoper's Staatskapelle, Deutsches Symphonie-Orchester, Rundfunk-Sinfonieorchester, Konzerthausorchester şi orchestrele de la Deutsche Oper şi Komische Oper.



Proiectul, iniţiat de muzicienii de la Komische Oper, are mottoul "In Unison for Diversity - Concert for an Open Society" ("La Unison pentru Diversitate - Concert pentru o Societate Deschisă").

Citește și: Bateristul Hal Blaine, membru al Wrecking Crew, a murit



Organizatorii evenimentului au declarat luni că acest concert, la care vor participa 120 de muzicieni, va avea loc pe 24 martie în legendara sală Konzerhaus Berlin şi este deja sold-out.



Dirijat de muziciana franceză Marie Jacquot, concertul include lucrări ale unor compozitori din lumea întreagă, precum germanul Johannes Brahms, francezul Paul Dukas, argentinianul Astor Piazzolla, americanul Charles Ives, japonezul Toru Takemitsu şi turcul Ulvi Cemal Erkin.