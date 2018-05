Nadia Comaneci, mesaj dupa moartea lui Cristian Topescu: "A fost vocea vietii mele"

Cristian Topescu si Nadia Comaneci google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fosta legenda a gimnasticii romanesti, Nadia Comaneci, a postat un mesaj de condoleante, pe pagina sa de , dupa anuntul decesului fostului comentator sportiv, Cristian Topescu. ''Astazi este o zi trista. Un om extraordinar care va ramane mereu in inimile noastre. Multumesc, Cristian pentru momentele minunate!'', a scris Nadia Comaneci. Vezi si: Detalii de ultima ora despre trecerea in nefiinta a celebrului Cristian Topescu! Ce au declarat medicii Gimnasta a intrat in aceasta seara in legatura telefonica directa la un post de televiziune si a vorbit despre comentatorul sportiv Cristian Topescu "Viata mea nu se scrie fara Cristian Topes ...