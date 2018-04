Naomi Campbell indeamna revista Vogue sa lanseze o editie in Africa

Top-modelul Naomi Campbell îndeamnă revista Vogue să lanseze o ediţie în Africa, pentru a recunoaşte contribuţia acestui continent la industria modei la nivel global, care a fost criticată pentru lipsă de diversitate, scrie nytimes.com. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Campbell, care a vizitat oraşul Lagos din Nigeria, pentru a apărea pe podium la evenimentul Arise Fashion Week, a spus că este nevoie de o mai bună reprezentare a Africii în industria modei. „Ar trebui să existe o ediţie Vogue Africa. Am lansat Vogue Arabia, aşa că acesta trebuie să fie următorul pas”, a spus Naomi Campbell, duminică, făcând referire la ediţia revistei Vogue în Orientul Mijlociu, care a fost lansată anul trecut în print. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Africa nu a avut niciodată oportunitatea să se afirme, iar materialele şi creaţiile de aici să fie acceptate pe o platformă globală. Nu ar trebui să fie aşa”, a spus Campbell. Condé Nast International, care publică revista Vogue, nu a putut fi contactată de The New York Times pentru a oferi un punct de vedere. În ultimii ani, industria de modă globală a fost criticată, pentru că cele mai multe modele angajate de designeri şi case de modă importante sunt albe. „Oamenii au început să înţeleagă că nu este culoarea pielii criteriul după care se stabileşte că cineva poate sau nu poate lucra în industria modei”, a mai spus Campbell, adăugând că a observat indicii de diversificare a acestei industrii, precum numirea lui Edward Enninful, anul trecut, în funcţia de redactor-şef al British Vogue. Enninful este primul redactor-şef de cu ...