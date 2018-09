Naomi Osaka, discursul castigatoarei US Open. Ce a simtit in timp ce Serena facea scandal pe teren - VIDEO

Naomi Osaka si Serena Williams google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La 20 de ani, Naomi Osaka a fost incununata de laurii victoriei in finala US Open din acest an si, poate nici acum, la ceva timp trecut de la indeplnirea visului sau, nu realizeaza ce i s-a intamplat. Din nefericire, succesul sau nu a fost intampinat asa cum ar fi trebuit de spectatorii americani, mari fani ai Serenei, care, cu o totala lipsa de fair-play au huiduit-o pe japoneza fiind necesara chiar interventia americancei pentru a-i potoli. Emotionata de victoria obtinuta si cu lacrimi in ochi, pustoaica de 20 de ani a avut un discurs minunat a festivitatea de premiere - cel al unei persoane modeste, muncitoare, emotionata de tot ceea ce i se intampla. ”Stiu ca aproape toti ce ...