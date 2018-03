Naomi Osaka o demoleaza pe Daria Kasatkina in finala de la Indian Wells si castiga primul titlu al carierei

Naomi Osaka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Japoneza Naomi Osaka (44 WTA) a castigat in aceasta seara primul titlu din cariera, impunandu-se in turneul Premier Mandatory de la Indian Wells. Osaka a invins-o fara drept de apel in finala pe rusoaica Daria Kasatkina (19 WTA), scor 6-3, 6-2, dupa un meci care a durat doar o ora si 11 minute. Japoneza care in semifinale o invinsese fara drept de apel pe Simona Halep a dominat cu autoritate meciul si nu i-a dat nicio sansa Kasatkinei, care in acest turneu facuse numeroase victime cu nume, precum Caroline Wozniacki, Angelique Kerber si Venus Williams. Cu exceptia primului game, in care si-a pierdut serviciul, Osaka a fost exploziva si a dejucat cu brio strategia defensiva adoptata de Kasatkina i ...