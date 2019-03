Napoli - Arsenal, "socul" sferturilor de finala ale Ligii Europa

Europa League google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Formatia Napoli, la care joaca Vlad Chiriches, va intalni Arsenal Londra in sferturile de finala ale Ligii Europa, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc astazi, la Nyon. Intr-o alta partida, echipa lui Alexandru Baluta, Slavia Praga, va juca impotriva gruparii Chelsea Londra. Surprize in Europa League: Iata rezultatele din optimi In celelalte sferturi se intalnesc Villarreal si Valencia, un duel spaniol, si Benfica Lisabona cu Eintracht Frankfurt. Iat[ meciurile din sferturile de finala ale Ligii Europa: Napoli – Arsenal Londra Villarreal – Valencia Benfica Lisabona – Eintracht Frankfurt Slavia Praga - Chelsea Daca ti-a placut articolul, t ...