Naravasi cu nimeni! Romania obtine prima victorie din preliminarii dupa o victorie facila cu Insulele Feroe

Romania a invins-o pe Insulele Feroe cu 4-1, dupa golurile lui Ciprian Deac, Claudiu Keseru (2) si George Puscas. Au fost primele trei puncte ale Romaniei in campania Euro 2020, in fata unui adversar modest, pe alocuri ridicol in defensiva. Am incheiat meciul cu 5 oameni U21. Urmatorul test e in iunie, in deplasarea cu Norvegia de la Oslo. Rana de la Stockholm nu se va inchide pana la finalul campaniei pentru Euro 2020 si poate si dincolo de ea daca nu vom obtine biletele de acces la turneul final. Meciul cu Feroe a venit doar ca sa mai aline un pic din necazul patit in Suedia. Contra a incercat insa sa-si ia toate masurile pentru a nu intra in istorie cu o grozavie. A operat schimbarile log ...