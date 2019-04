NASA a anuntat data la care va trimite primul om pe Marte

Marte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); “Vrem sa reusim sa asolizam pe Marte in 2033”, a declarat administratorul NASA in timpul unei audieri in Congresul american. Revenirea astronautilor americani pe Luna, anuntata pentru anul 2024, vizeaza pregatirea sosirii primului om pe planeta Marte in 2033, a confirmat marti administratorul agentiei spatiale americane (NASA), Jim Bridenstine, citat de AFP. “Vrem sa reusim sa asolizam pe Marte in 2033”, a declarat administratorul NASA in timpul unei audieri in Congresul american. “Putem sa devansam data asolizarii pe Marte devansand asolizarea pe Luna. Luna este un fel de banc de proba”, a continuat fostul parlamentar american, numit in aceasta functie de presedintele Dona ...