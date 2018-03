NASA, in alerta! Un asteroid se indreapta spre Pamant

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii de stiinta au anuntat ca un asteroid de dimensiunile unui autobuz se indreapta spre Pamant. Obiectul distrugator a fost identificat de cei de la NASA. Adrian Sonka, directorul Observatorului Astronomic a declarat ca asteroidul va trece foarte aproape de Pamant, insa nu exista niciun pericol. „Nu exista motive de ingrijorare. Noi oricum nu ne putem da seama ce marime au asteroizii. Acesta nu se indreapta spre Pamant, ci se roteste in jurul Soarelui si s-a intamplat ca, anul acesta, acest asteroid sa aiba o traiectorie, o orbita care se apropie mai mult de orbita Pamantului. Acest asteroid se apropie in fiecare an de Pamant, iar asteroizii mici se descopera cu 2-3 zile inainte. Daca un astfel de asteroid ar intra ...