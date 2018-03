NASA si cercetatorii avertizeaza! Incalzirea globala va produce efecte dramatice pe litoral

Litoral google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Incalzirea globala lasa urme vizibile si pe litoral. Nivelul Marii Negre va creste cu aproximativ un metru si jumatate, iar apa va deveni din ce in ce mai calda si mai putin sarata. Din nefericire, flora si fauna marina au de suferit. In plus, vor aparea tot mai des fenomene necontrolate. In iarna anului 2010, Marea Neagra a inghetat sute de metri spre larg. Daca pentru oamenii obisnuiti tabloul a fost magnific, cercetatorii s-au ingrozit. Desalinizarea a facut ca, in ultimii 50 de ani, apa sa inghete de cel putin 16 ori. Cateva luni mai tarziu, algele au invadat plajele, iar sute de mii de pesti au murit asfixiati. Cercetatorii marini cred ca primele semne provocate de schimbarile climatice se resimt in ...