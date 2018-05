Nastase intervine intre Tiriac si Serena: Ce putea sa-i spuna, ca arata bine? Daca esti grasa, esti grasa!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ilie Nastase, gura mare si sloboda, cum il stim, nu s-a putut abtine sa nu intervina in scandalul dintre Ion Tiriac si Serena Williams sI, evident, in favoarea prietenului sau de-o viata... Tiriac a facut mai multe remarci care au deranjat-o, iar Serena s-a retras din turneul de la Madrid. "Serena are 36 de ani si 90 de kilograme. Parca imi doresc altceva pentru tenisul feminin", a spus Tiriac. Serena a replicat imediat: "Mereu am spus ca oamenii au dreptul la opinie. E clar ca tenisul feminin este mai mult decat mine, mult mai mult. Dar voi vorbi cu el, credeti-ma! O sa am o discutie cu el. Este un comentariu ignorant, o declaratie sexista! Poate ca este un om ignorant". "Sunt ele (jucatoarele - N.R. ...