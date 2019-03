Nastere foarte rara pe cale naturala: Sextupleti, intr-un timp record

Thelma Chiaka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Thelma Chiaka, o femeie din Houston, Texas, a nascut pe cale naturala, in doar noua minute, sextupleti, sarcinile de acest tip fiind foarte rare, de una la 4,7 miliarde, potrivit The Independent. Femeia a nascut patru baieti si doua fete pe 15 martie, intre orele locale 4.50 si 4.59 dimineata, la The Woman’s Hospital din statul american Texas. Prima fotografie cu bebelusul Gabrielei Cristea, din spital! Prezentatoarea a dezvaluit ce nume ii da micutei! "E e frumusica si zglobie" Bebelusii, conceputi pe cale naturala, au cantarit la nastere intre 800 de grame si 1,3 kilograme si sunt in stare stabila si monitorizati in sectia de terapie intensiva neonatala. Echipa de medici a anunta ...