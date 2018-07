Natalia Intotero: Am fost in Spania pentru aducerea in țara a trupului romancei ucise de iubit

Ministrul pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat că trupul neînsuflețit al româncei care a fost ucisă în această lună în Spania a fost repatriat, urmând ca luni, Cristina să fie înhumată. Au fost demarate și procedurile pentru aducerea în țară a celor fetițe ale româncei.

„Am făcut o deplasare în provincia Huelva, în Spania, unde i-am vizitat pe cei doi minori ai Cristinei, doamna care a decedat în acel tragic eveniment, și ne-am asigurat că cele două fetițe beneficiază de toată dragostea și de toată atenția din partea autorităților spaniole. Vreau să vă aduc la cunoștință că, ieri, Cristina a ajuns acasă, iar peste o jumătate de oră vor începe funeraliile în județul Buzău, de unde este și ea”, a declarat, luni, ministrul Natalia Intotero, în cadrul unei declarații de presă, conform Mediafax.

Potrivit ministrului, cele două fetițe ale tinerei ucise de iubitul ei sunt încă în Spania

„Ieri am fost și am discutat și cu familia, am discutat cu mama acesteia. Întoarsă din Spania, am avut o discuție cu colegii de la Ministerul Afacerilor Externe, cu colegii de la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, și vă aduc la cunoștiință că s-au demarat toate procedurile legale pentru aducerea în țară a celor doi minori”, a mai declarat Natalia Intotero.

La începutul lunii iulie, Cristina, în vârstă de 24 de ani, a fost ucisă de fostul iubit cu mai multe lovituri de cuțit. Crima s-a petrecut în Spania, în regiunea Huelva.