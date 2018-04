Natalie Portman nu a vrut sa para ca il sustine pe Netanyahu, dar nu boicoteaza Israelul

Actriţa Natalie Portman, care s-a aflat în ultimele zile în centrul atenţiei după ce a refuzat premiul Genesis, a publicat online un mesaj în care subliniază faptul că nu a participat la ceremonia de joi pentru a nu părea că îl susţine pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi că refuzul ei de a primi distincţia în valoare de 1 milion de dolari nu reprezintă boicotarea Israelului. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Decizia ei a fost criticată de ministrul israelian al Culturii care a spus că actriţa este susţinătoare a BDS (mişcarea anti-israeliană Boycott, Divestment and Sanctions). În aceeaşi zi în care a făcut anunţul, grupul activist pro-palestinian BDS a lăudat acţiunea lui Portman. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); „Decizia mea de a nu participa la ceremonia de acordare a Genesis Prize a fost caracterizată greşit de alţii. Lăsaţi-mă să vorbesc pentru mine. Am ales să nu particip pentru că nu am vrut să apar ca susţinător al lui Benjamin Netanyahu, care urma să ţină un discurs la ceremonie”. Ea a continuat: „Nu fac parte din mişcarea BDS şi nici nu o susţin. Ca mulţi israelieni şi evrei din lume, pot fi critică la adresa conducerii Israelului fără să doresc să boicotez întreaga naţiune. Îmi preţuiesc prietenii israelieni şi familia, mâncarea israeliană, cărţile, arta, filmul şi dansul”. Portman a mai spus că „atrocităţile” care au loc astăzi în Israel nu sunt aceptabile. „Israelul a fost creat exact acum 70 de ani, ca adăpost al refugiaţilor de Holocaust. Dar maltratarea celor care suferă de pe urma atrocităţilor de astăzi nu se aliniază valorilor m ...