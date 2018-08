NATIVUL LEU, un BARBAT DE ONOARE. Iata de ce e pacat sa-l pierzi, corectandu-l. Fa-o subtil!

Te afli în zodia lui solară, așa că ia aminte. Barbatul din zodia Leu este nascut sa fie lider. Atractia lui este irezistibila pentru cei din jur, care il urmeaza cu sfintenie. In situatii de lucru in echipa, Leul este cooperant si de cele mai multe ori este jucatorul-cheie, care vine cu solutia mult asteptata. […] Articolul NATIVUL LEU, un BARBAT DE ONOARE. Iată de ce e păcat să-l pierzi, corectându-l. Fă-o subtil! apare prima dată în AM Press.