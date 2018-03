NATIVUL LEU, un BARBAT DE ONOARE. Iata de ce ești NOROCOASA  daca il ai langa tine

ShareTweet 1. Barbatul din zodia Leu este nascut sa fie lider. Atractia lui este irezistibila pentru cei din jur, care il urmeaza cu sfintenie. In situatii de lucru in echipa, Leul este cooperant si de cele mai multe ori este jucatorul-cheie, care vine cu solutia mult asteptata. 2. Guvernat de soare, barbatul din zodia Leu este extrovertit, curajos si energic. Este genul ambitios si in momentul in care isi propune ceva, face totul ca sa realizeze acel lucru. 3. Este un barbat incredibil de generos, loial si de onoare. 4. Nativul din Leu are opinii la care tine mult si este foarte incapatanat din anumite puncte de vedere. Este greu sa ii schimbi parerea odata ce si-a format-o si asta pentru ca este sigur ca el are intotdeauna dreptate. Nu ai nicio garantie ca ti-ar putea asculta macar punctul de vedere. 5. Daca insisti sa corectezi un Leu, s-ar putea sa ai de suferit – isi va scoate ghearele si se va pregati de atac. Incearca sa ai o abordare subtile si flatanta daca vrei sa obtii rezultate. 6. Pentru Leu, lumea e o scena, iar el este in rolul principal in fiecare scena. Nu este timid si nu fuge de lumina reflectoarelor. Adora sa fie in centrul atentiei. 7. Leii au tendinta de a amplifica orice emotie pana la extreme. Pentru ei, iubirea este un lucru spectaculos, dramatic si cutremurator. 8. Se indragosteste des si puternic.De fiecare data cand o face, crede ca este pentru ultima oara, ca in sfarsit si-a gasit sufletul pereche. 9. Este un iubit devotat, loial si protector. Este romantic si are un sarm irezistibil. 10. Leul nu e genul care sa puna deoparte bani pentru zile negre. Totusi, din cand in cand isi mai face griji legate de bani, insa nu este un aspect esential pentru el. sursa: www.perfecte.ro Difuzat de ȘtirilePro.TV ShareTweet