NATO este in pragul unei crize. Doua tari europene sunt aproape de razboi

Alianta Nord-Atlantica (NATO) este in pragul unei crize, din cauza relatiilor tensionate dintre Grecia si Turcia. Pe parcursul secolului al XX-lea, cele doua tari au fost de mai multe ori in pragul unui razboi. O astfel de situatie ar fi putut izbucni in anul 1996, cand autoritatile turce si cele elene au disputat insula Imia, insa dezastrul a fost evitat prin implicarea Statelor Unite. Conflictul a fost reaprins luni, cand premierul turc Binali Yildrim a sustinut, in cadrul unui eveniment la care a participat la Ankara, ca paza de coasta a Turciei a inlaturat un steag al Greciei de pe o insulita situata in apropiere de insula Fournoi, dupa ce il amplasasera acolo trei cetateni greci. In replica, Statu ...