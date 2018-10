NATO exerseaza apararea Norvegiei in fata unei invazii: 50.000 de militari vor fi mobilizati aprope de granita cu Rusia

Celebra trupă irlandeză U2 foloseşte în concertele din cadrul etapei europene a turneului său internaţional un montaj de imagini de la diferite proteste, printre care şi unele recente, de la Bucureşti, montaj care însoţeşte hitul "Pride (In The Name Citește mai departe...

Fosta echipa de campanie a presedintelui SUA Donald Trump a vrut sa colaboreze in 2016 cu o firma israeliana de comunicare pentru organizarea unor actiuni in scopul denigrarii adversarilor republicani si a rivalei democrate, Hillary Clinton, scrie presa americana.

Daniela Crudu își dorește un copil, însă asta nu înseamnă că ar fi tentată să se mărite. Cel puțin deocamdată, nici nu îi trece prin cap așa ceva. Mai ales că – după cum a declarat chiar ea la Antena Stars – nu este ”măritată” și nu are nici ”obligații”. În consecință, Cruduța pune distracția […] The post Daniela Crudu își dorește un copil, dar nu abandonează distracția: ”Nu sunt măritată, nu am obligații”! appeared first on Cancan.ro.