NATO face pregatiri pentru a activa Articolul 5 in cazul unui atac cibernetic al Rusiei

Statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice sunt in curs de elaborare a unei definitii a starii de razboi cibernetic pentru a avea la dispozitie mijloacele de raspuns militar la un eventual atac informatic al Rusiei impotriva infrastructurilor lor. Statele 'lucreaza in prezent la o definitie a ceea ce ar putea declansa Articolul 5' al Tratatului fondator al Aliantei, care garanteaza raspunsul comun al tuturor membrilor organizatiei la un atac asupra oricaruia dintre ei, a declarat joi generalul Curtis Scaparrotti, in cadrul unei comisii a Senatului american. Potrivit lui Scaparotti, activitatile destabilizatoare ale Rusiei in Europa raman 'sub nivelul de conflict', iar Mosco ...