Nava de cautare si salvare noua la Constanta. Ce autoritate a achizitionat-o. Cati supravietuitori poate lua la bord. Caracteristici

Agenţia Româna de Salvare a Vieţii Omenesti pe Mare (ARSVOM ) a anunţat că a sosit, în data de 14 iulie, în Portul Constanţa nava SAR ARTEMIS, construită în şantierul BALTIC WORKBOAT.Nava specializata SAR (Search and Rescue) are următoarele caracteristici: lungime-23,8m; lăţime-6,4m; înălţime constructivă-2,4m; pescaj max-1,7m; deplasament-45tone; viteză maximă-peste 25 noduri; viteza de croazieră-20noduri.SAR ARTEMIS are capacitate de autoredresare şi poate prelua la bord peste 44 de supravietuitori, are capacitatea de a interveni în zona plajelor, platformă de transfer la elicopter, cameră de termoviziune necesară atât în cazul intervenţiilor de căutare şi salvare pe timp de noapte, cât şi în cele de stins inceendiu, echipamente specializate pentru recuperarea şi transferul persoanelor din apă.