Nava maritima Tiras, sub pavilion Rusia, a fost retinuta in Portul Constanta

Tribunalul Constanţa a admis cererea reclamantei PATEK INDUSTRIES AG în contradictoriu cu pârâta KD SHIPPING CO. LTD INC. şi a dispus reţinerea, în Portul Constanţa, a navei maritime TIRAS , sub pavilion Rusia, proprietatea societăţii pârâte. Decizia Tribunalului Constanţa nu este definitivă.