Nazare: Autostrada care leaga Capitala de Transilvania, un eșec fara rezolvare pe termen mediu

Fostul ministru democrat-liberal al transporturilor, Alexandru Nazare, este de părere că autostrada în regim de drum expres este un „proiect compromis”. El spune că Sibiu-Pitești va fi gata cel mai devreme în 2027. Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, Alexandru Nazare spune că „aceasta este realitatea, indiferent cât ne place sau nu”. „Sibiu-Pitești The post Nazare: Autostrada care leaga Capitala de Transilvania, un eșec fără rezolvare pe termen mediu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.