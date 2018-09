Ne omoara incet dar sigur. Ultima descoperire indica legume si fructe „Murdare” provenite din Asia

fructe legume google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin 14 milioane de oameni mor in fiecare an, conform statisticilor, pentru ca nu sunt constienti ce alimente din natura toxice mananca. Desi la prima vedere par sanatoase, in cantitati mari, pot provoca multe neplaceri, iar unele chiar pot ucide. De asemenea, se spune ca majoritatea “delicateselor ucigase” provin de Asia, spun specialistii. De exemplu, semintele si samburii unora dintre cele mai indragite legume si fructe contin o toxina numita amygdaline, care in cantitati mari poate fi foarte toxica, potrivit Realitatea.net. Merele, perele, mango, piersicile si caisele, toate se incadreaza in aceasta categorie. Cartofii, atunci cand sunt expusi la lumina se inverzesc si produc o to ...