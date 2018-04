Ne vrea sub control Comisia Europeana instituie o obligativitate TOTI romanii vor fi afectati google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Date furnizate de Agentia UE pentru protectia frontierelor (Frontex) arata ca Romania ocupa primul loc la capitolul documente de identitate falsificate, potrivit site-ului agentiei ANSA. Pe locurile urmatoare se situeaza Italia si Grecia. Comisia Europeana instituie obligativitatea includerii datelor biometrice in cartile de identitate, masura fiind inclusa intr-un set de propuneri avand ca scop restrangerea spatiului de manevra al teroristilor si infractorilor, lipsindu-i de mijloacele necesare pentru planificarea, finantarea si savarsirea infractiunilor. In cadrul masurile care au ca scop imbunatatirea elementelor ...