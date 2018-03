Neasteptat! Cu cine a hotarat sa se insoare Alin Cocos! Diva isi cauta deja rochie de mireasa

Cocos google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce Gina Pistol i-a fost alaturi in cele mai grele momente, mai exact atunci cand avea probleme mari cu justitia, Alin Cocos, fiul milionarului Dorin Cocos, s-a despartit de ea. Desi foarte multi vorbeau despre nunta dintre cei doi, in cele din urma petrecere va exista, insa cu o alta mireasa. Este vorba despre fotomodelul Monica Orlanda. Aceasta a mai fost logodita in urma cu patru ani cu Alex Piturca, fiul fostului selectioner al Romaniei, Victor Piturca, dar pana la urma au ales sa mearga pe drumuri separate. Desi nu au recunoscut public, se pare ca Monica si Alin vor avea un copil. Astfel ca acum diva isi cauta rochie de mireasa pentru ca vrea sa mearga in fata altarului inainte sa capete proportii. ...