NEBUNIE in Irak și lovitura grea pentru SUA: comuniștii, aliați cu populiștii au caștigat alegerile

Delia a apărut, la un eveniment, într-o ținută nonconformist și imediat a fost ținta bârfelor. Mai mult, cântăreața a fost apostrofată pe rețelele de socializare. Nu s-a supărat prea tare, preferând un simplu comentariu: ”Sunt exaggerate!” Delia s-a pozat cocoțată pe o scară, într-o poziție sexy, reușind să încingă din nou atmosfera în mediul virtual. […] The post Delia a fost pusă la zid, din cauza ținutelor nonconformist: ”Bagi divorț între flori și albine!” appeared first on Cancan.ro.