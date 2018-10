Nebunie in Turcia! Recep Tayyip Erdogan a pierdut majoritatea in Parlament

Erdogan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liderul formatiunii ultranationaliste turce Partidul de Actiune Nationalista (MHP), Devlet Bahceli, principalul partener al presedintelui Recep Tayyip Erdogan in parlament, a declarat marti ca nu va reinnoi alianta cu formatiunea sefului statului in vederea alegerilor municipale de anul viitor, informeaza AFP. Aceasta decizie survine in conditiile in care in ultimele saptamani au izbucnit dispute cu privire la un proiect de lege pentru gratiere si amnistie intre Erdogan si Bahceli. "In calitate de partid, nu ne mai ramane in acest stadiu nicio asteptare, nicio dorinta de a cauta, nicio intentie de a forma o alianta pentru alegerile locale din 31 martie 2019", a declarat Bahceli in timpul unui ...