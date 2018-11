Nebunie la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc: Ce numere au ieșit joi, 15 noiembrie

Joi, 15 noiembrie, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 noiembrie, Loteria Romana a acordat 25.545 de castiguri in valoare totala de 1.327.221,30 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,93 milioane lei (aproximativ 2,8 milioane de euro), iar la Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 1,2 milioane lei (aproximativ 260.000 de euro).

Loto 6/49: 28 7 48 14 22 17

Joker: 24 20 4 25 39 + 3

Loto 5 din 40: 9 23 36 16 10 35

Noroc: 4 4 1 6 2 7 4

Super Noroc: 0 1 8 1 6 5

Noroc Plus: 7 7 5 7 1 3

La Joker, la categoria I este in joc un report in valoare de peste 1,47 milioane de lei (peste 316.600 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 143.300 de lei (peste 30.700 de euro), iar la Super Noroc este in joc un report in valoare de aproximativ 158.000 de lei (peste 33.800 de euro).

