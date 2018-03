Nebunie totala in Grecia! Patronul echipei antrenate de Razvan Lucescu a intrat cu pistotul pe teren! Premierul Greciei vrea sa suspende campionatul - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei care au pus bazele civilizatiei sunt, in 2018, intr-un scandal in care demonstreaza ca au ramas in urma exact la materia pe care au inventat-o. Grecia fotbalistica traieste vremuri tulburi dupa un nou episod in care actiunile de pe teren au uimit intreaga lume. Meciul PAOK - AEK, derby pentru primul loc in clasament, s-a incheiat inainte de fluierul final. Un gol al lui Fernando Varela din minutul 90 a fost mai intai validat, apoi anulat de arbitrii intalnirii, lucru care a declansat haosul. Protestele jucatorilor au existat, insa nu a fost intrecuta limita. Totul pana in clipa in care pe teren a intrat Ivan Savvidis, patronul lui PAOK, cel care a urlat la fotbalisti sa iasa de pe teren. Si nu oricum, ci insotit de ”g ...