NECENZURATA și FARA INHIBIȚII! Ce a facut Simona Halep dupa ultima minge a victoriei cu Maria Șarapova: Imaginile fac INCONJURUL LUMII - VIDEO

Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat, sâmbătă, în a XXX-a a finală a carierei, după ce a învins-o, cu 4-6, 6-1, 6-4, pe rusoaica Maria Şarapova, locul 40 WTA, în semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Roma. Halep va juca a doua finală consecutivă la Foro Italico şi a treia în acest an.

Însă, după ultimul punct, Halep s-a dezlănțuit. Imaginile cu bucuria ei au început să circule pe internet și sunt virale. De altfel, WTA a decis să-i dea și titlul onorific pentru un punct câștigat în meciul cu Șarapova, la categoria ”Lovitura zilei.”

Mai jos puteți vedea bucuria fără margini a Simonei, dar și lovitura premiată de WTA.

SIMONA HALEP DOES IT!!! Simona defeats Maria Sharapova 4-6, 6-1, 6-4 to make the Rome Final!!!! It will be a rematch of last years Final against Elina Svitolina. Hai Simona!#ibi18 pic.twitter.com/v2s2bOXe8S — WTA Romania (@WTARomania) 19 mai 2018

SImona Halep comes back to defeat Maria Sharapova 4-6, 6-1, 6-4 to advance to the Rome final. https://t.co/uVvloDsLU5



The celebration was epic: pic.twitter.com/VWWBVGGMlT — WTA Insider (@WTA_insider) 19 mai 2018