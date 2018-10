Negociatorul sef al UE pentru Brexit a venit la Bucuresti: Ce mesaje i-au transmis presedintele, premierul si sefii Parlamentului

Pozitia Romaniei in procesul Brexit si drepturile cetatenilor romani care locuiesc in Marea Britanie au fost doua dintre subiectele intens discutate la Bucuresti de negociatorul-sef al Uniunii Europene (UE) pentru Brexit, Michel Barnier, care a subliniat rolul important pe care il va juca Romania in primavara anului viitor, cand Marea Britanie va parasi Uniunea.