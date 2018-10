Negociatorul-sef european Michel Barnie: 'Irlanda de Nord ameninta sa conduca la esecul negocierii Brexitului' - VIDEO

Diferendul în centrul căruia se află Irlanda de Nord este pe cale să facă să eşueze foarte complexele negocieri cu privire la divorţul cerut de Regatul Unit, iar Uniunea Europeană (UE) este necesar să se pregătească de o despărţire dureroasă, a avertizat miercuri negociatorul-şef european Michel Barnier, relatează AFP, relatează News.ro.

Avertisment: UE este necesar să se pregătească de o despărţire dureroasă cu Regatul Unit

Peste o săptămână, liderii UE urmează să se întâlnească la Bruxelles în cadrul unui summit catalogat drept ”momentul adevărului” al Brexitului, iar Londra şi partenerii săi nu au ajuns, pentru moment, la vreun acord cu privire la modul în care vameşi UE să controleze bunuri care tranzitează provincia britanică Irlanda de Nord.

”Un non-acord nu a fost niciodată scenariul nostru, însă trebuie să ne pregătim în acest sens”, a avertizat francezul în faţa unor conducători de întreprinderi europene reuniţi în Parlamentul European (PE) la Bruxelles.

