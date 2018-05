Negocieri fara succes! Sorina Pintea nu i-a convins pe reprezentanții SANITAS: 'Pana in acest moment, greva este in vigoare'

Reprezentanţii Federaţiei Sanitas au explicat, după întâlnirea cu ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, că deblocarea negocierilor pentru contractul colectiv de muncă din sistemul medical nu reprezintă un motiv pentru suspendarea acţiunilor de protest.

"Am desemnat echipele de negocieri, am desemnat calendarul acţiunii de negociere, am desemnat termnul până la care vrem să încheiem aceste negocieri. (...) Ne-am propus un calendar mai alert petru a intensifica negocierile astfel încât să ne încadrăm în termenul de 60 de zile. Una dintre revendicările Sanitas în carul acestui conflic o constituie tocmai tergiversarea de către Ministerul Sănătăţii a încheierii unui contract colectiv de muncă la nivelul sectorului care să asigure drepturile salariaţilor", a declarat vicepreşedintele Sanitas, Mircea Ciocan, la ieşirea de la negociere, informează Mediafax.

Acesta a precizat că disponibilitatea Ministerului Sănătăţii de a reîncepe negocierile pentru contractul colectiv de muncă nu reprezintă un motiv pentru suspendarea grevei.

"Există voinţa de a negocia, ceea ce înseamnă că una dintre revendicările Sanitas, pentru care am ieşit în stradă, este pe cale de a fi soluţionată. Această deblocare a negocierilor contractului colectiv de muncă încă nu creează contextul pentru a suspenda acţiunile de protest. Până în acest moment, greva este în vigoare", a adăugat Ciocan.

Potrivit vicepreşedintelui Sanitas, iniţial, negocierile au fost demarate în luna aprilie a anului trecut, dar s-au blocat în luna august. Din punct de vedere procedural, întâlnirea de luni reprezintă o nouă tură de negocieri pentru acest contract.

Contractul colectiv de muncă reglementează suplimentar, faţă de legislaţia în vigoare, tot ce înseamnă drepturile şi obligaţiile salariaţilor din sistemul de sănătate.

Negocierile vin în contextul în care sindicaliştii Sanitas au intrat, luni, de la 09.00 la 11.00, în grevă de avertisment, urmând ca vineri, 11 mai, să intre în grevă generală. Ei susţin că se înregistrează scăderi salariale în domeniu cuprinse între 500 şi 1.100 de lei.

Câteva zeci de angajaţi ai Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca au protestat, luni, în faţa unităţii sanitare. Activitatea medicală a Spitalului Clinic de Urgenţă Florească este asigurată de o treime dintre angajaţi.

"Bolnavii sunt primiţi la fel de bine, poate mai bine. Există această posibilitate de a întârzia anumite lucruri la primirea lor pentru că numai o treime din noi vom asigura cadrul necesar desfăşurării activităţii medicale şi de îngrijire. Încă se negociază care dintre colegi coboară, ce urgenţe sunt. Vor sosi cei de pe secţii. Nu e un semnal de alarmă, dar nu este în regulă, nu trebuia să facem şi astăzi (luni- n.r.) această grevă de avertisment dacă sunt puse şi luate în calcul lucruri care erau în dezechilibru. Greva generală este un deziderat al oricărei mişcări sindicale. Ar fi şi culmea să se întâmple şi lucrul acesta pentru că lucrurile se pot rezolva şi altfel. Nu este nevoie de sume uriaşe. Încă credem în varianta doamnelor ministru care ne-au propus mâine (marţi- n.r.) o întâlnire şi se pare că va fi vorba de o altă atitudine", a declarat, luni, Leonard Bărăscu, preşedintele Federaţiei Sanitas.

Săptămâna trecută, premierul Viorica Dăncilă a precizat că sindicatele din Sănătate au fost chemate marţi, pe 8 mai, la discuţii cu premierul şi miniştrii Muncii, Sănătăţii şi de Finanţe, legat de nemulţumirile acestora privind sporurile.