Negocieri intense pentru Guvernul Dancila 2! Cu cine se intalneste Liviu Dragnea

Liviu Dragnea1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepremierul Paul Stanescu se afla la ora transmiterii acestei stiri, impreuna cu alti lideri judeteni PSD, in biroul lui Liviu Dragnea din Parlament, unde poarta cu presedintele partidului o ultima discutie inainte de sedinta CExN pentru remaniere, conform Mediafax. Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, a sosit luni dimineata, in biroul din Parlament al presedintelui PSD, Liviu Dragnea, insotit de liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, si de liderul PSD Constanta, Felix Stroe. Liviu Dragnea a venit insotit de liderul PSD Online, Mircea Draghici. In birou la Dragnea au mai sosit si liderii judeteni PSD Maricel Popa (Iasi) si Ioan Dirzu (Alba). Surse din partid au spus MEDIAFAX c ...