Negocierile dintre Volkswagen si Ford, determinate de tarifele vamale, noua tehnologie si reglementarile privind emisiile

Propusa alianţă dintre Volkswagen şi Ford arată că zilele producătorilor individuali de automobile sunt numărate deoarece tarifele vamale, noua tehnologie şi reglementările mai dure privind emisiile fragmentează pieţele care erau odată globale, se arată într-o analiză realizată de Reuters preluată de Agerpres.

Astfel de alianţe ar putea reprezenta îndeplinirea previziunii din 2015 a fostului şef al Fiat, Sergio Marchionne, referitoare la o nouă eră de consolidare a industriei auto.Firmele care s-a bazat în trecut pe un singur vehicul, cu putere de atracţie la nivel mondial pentru reducerea costurilor, caută acum să beneficieze de avantajele se pe anumite segmente ale pieţei, cum ar fi SUV-urile hibride, camionetele din America de Nord sau maşinile de oraş din Europa.Trecerea la vehicule electrice şi autonome şi războiul comercial pe plan global i-a forţat pe producătorii auto să construiască fabrici separate pentru Europa, SUA şi China.De mult timp producătorii auto îşi doresc să poată urma idealului lui Henry Ford de a folosi o unică linie de producţie pentru a furniza maşini pe toate pieţele mondiale, la cel mai mic cost posibil.Ei văd ca potenţiale surse de reduce a costurilor standardizarea unor tehnologii, în special motoarele şi platformele pe care sunt produse vehiculele."Reducerile de costuri contează în producţia de maşini. În teorie poţi menţine costurile scăzute prin reducerea costurilor cu liniile de producţie dar trebuie să faci produsul în diferite părţi ale lumii, ceea ce implică alte costuri cu liniile de producţie", a declarat pentru Reuters Carl-Peter Forster, veteran al industriei auto şi în prezent director al grupului suedez Volvo Cars.Ford şi VW nu încearcă să fuzioneze ci să-şi reducă costurile unindu-şi forţele şi tehnologiile pe pieţele auto pe care întâmpină probleme dar nu vor să se retragă.După ce pe segmentul maşinilor de pasageri Ford nu a reuşit să fie profitabil în America de Sud, China şi Europe, şi-a redus planurile privind producţia modelului Mondeo şi a abandonat noile sedan-uri.Între timp, Volkswagen rămâne un jucător de nişă pe profitabila piaţă a camionetelor din SUA.Forster, care a refuzat să comenteze posibila alianţă dintre Ford şi VW, a apreciat că un parteneriat care se concentrează pe un anumit subiect poate funcţiona mai bine decât alianţele formale.Conform planului strategic pe zece ani iniţiat de directorul general al Volkswagen, Herbert Diess, compania germană ar putea extinde alianţele cu firmele rivale pentru a reduce costurile dezvoltării vehiculelor electrice şi autonome, dar şi pentru alte tipuri de maşini.Directorul general al Ford, Jim Hackett, declara luna acesta că producătorul auto american este deschis la investiţii companiilor auto şi altor firme în divizia sa de vehicule autonome, dar a atras atenţia că extinderea parteneriatului cu grupul german Volkswagen AG este "un dans delicat".Ford şi VW au recunoscut că poartă negocieri.Hackett a apreciat că parteneriatul anunţat anterior de a împărţi costurile dezvoltării vehiculelor comerciale "se desfăşoară mai bine decât am crezut"."Am avut cu Herbert o discuţie extrem de importantă" privind vehiculele comerciale, a spus şeful Ford, avertizând că o colaborare pe alte segmente, cum ar fi vehiculele electrice sau consolidarea în America Latină, va trebui făcută cu mare atenţie şi încă nu s-a adoptat niciun acord cuprinzător."Concurăm de asemenea pe multe domenii", a declarat Hackett.Producătorii auto din întreaga lume negociază alianţe pentru a împărţi costurile legate de dezvoltarea de vehicule autonome şi electrice. De exemplu, luna acesta, grupul nipon Honda Motor a anunţat că va investi 2,75 miliarde dolari şi va prelua o participaţie la Cruise Automation, divizia gigantului american General Motors Co care se ocupă de dezvoltarea de vehicule autonome.Volkswagen şi Ford sunt presaţi să lanseze mai multe vehicule electrice în Europa, unde normele de poluare sunt înăsprite după scandalul Dieselgate, în care a fost implicat VW. Recent, directorul financiar de la Volkswagen, Frank Witter, a declarat că producătorul german este deschis la ideea de a încheia alianţe cu alte companii, în special în domeniul automobilelor autonome.Volkswagen şi Ford sunt deja parte a unui joint-venture, denumit IONITY, din care mai fac parte rivalii BMW şi Daimler, pentru a dezvolta o reţea de staţii de încărcare ultra-rapide în Europa. De asemenea, în luna iulie a acestui an, Ford a creat o divizie separată, cu o valoare de 4 miliarde de dolari, care să regrupeze operaţiunile sale din domeniul vehiculelor autonome şi, totodată, a demarat căutarea de investitori externi pentru această divizie.Ford Motor are aproximativ 200.000 de angajaţi şi 67 de fabrici în întreaga lume. Al doilea mare producător auto din SUA, Ford, este prezent şi pe piaţa din România.